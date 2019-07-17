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У Києві суд відпустив підозрюваного в розстрілах Майдану ексбійця "Беркута": названо причину

1.3т Читати матеріал російською

Причиною звільнення з-під варти підозрюваного у вбивствах учасників Євромайдану Сергія Таптури стала відсутність доказів його провини.

Про це повідомив суддя Сергій Дячук, який займається справою про вбивства 48 учасників Революції Гідності, які відбулися 20 лютого 2014 року, пише Hromadske.

"Ухвалене таке рішення щодо Тамтури, через два місяці можуть бути інші дані і може змінитися запобіжний захід. Але він і далі звинувачується в причетності до цього злочину", – пояснив Дячук.

Розстріли 20 лютого

Розстріли 20 лютого

20 хвилин Україна

Наступне засідання у цій справі заплановане на 20 серпня. Нагадаємо, що суд залишив під арештом чотирьох ексбійців "Беркута", які проходять у справі разом з Таптурою.

Як писав OBOZREVATEL, у червні Шевченківський райсуд Києва відпустив під домашній арешт підозрюваного у злочинах проти учасників Євромайдану колишнього начальника столичного управління СБУ Олександра Щеголєва.

У матеріалах слідства Щеголєв проходить як людина, яка віддала наказ почати спецоперацію "Бумеранг" – так звані антитерористичні заходи 18 лютого 2014 року.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
".. отсутствие доказательств его вины. .... Но он и дальше обвиняется в причастии к этому преступлению." ......................... Л - логика.
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Diego Lena
Diego Lena
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