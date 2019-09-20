У Києві суд відпустив підозрюваних в організації замовних убивств

У Києві суд відпустив двох підозрюваних в організації замовних вбивств директора української філії компанії Caparol і начальника відділу реклами столичного метро.

Також були відпущені четверо підозрюваних у виконанні вбивств, повідомила спікерка прокуратури Київської області Мар'яна Гайовська, пише "Українська правда".

"Два судді Києво-Святошинського суду розглядали клопотання прокуратури про обрання семи підозрюваним запобіжних заходів. Прокуратура наполягала на утриманні під вартою без можливості застави. Замість цього суд відпустив організаторів без призначення хоч якогось запобіжного заходу. Їх просто відпустили", – заявила Гайовська.

Затримання банди підозрюваних Facebook Андрій Нєбитов

Вона також повідомила, що одному з підозрюваних обрали утримання під вартою, ще чотирьом – домашній арешт. Водночас у суді заявили, що вважають недостатніми докази вини підозрюваних.

Як писав OBOZREVATEL, у вересні 2016 року у Київщині вбили директора компанії "Caparol". Бізнесмена розстріляли з вогнепальної зброї.

У 2019 році був убитий начальник рекламного відділу столичного метро. На нього напали з ножем.

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