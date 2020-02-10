У Києві студенту з Китаю раптово стало погано: перші подробиці

У Києві студенту Національного авіаційного університету із Китаю стало погано, і він втратив свідомість.

Інцидент трапився 10 січня. Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"В НАУ студентові із Китаю стало погано, і він втратив свідомість. На місце терміново направлено лікарів, а інших студентів почали виводити з цього поверху. Навряд це воно (Коронавірус 2019-nCoV. – Ред.), але краще перестрахуватися", – йдеться в дописі.

У Києві студенту із Китаю раптово стало погано

Пізніше хлопець пояснив, що втратив свідомість через те, що вирішив піднятися на 11 поверх пішки. У нього змінився тиск та "спрацювала" перевтома. Причин для паніки насправді ж не було.

Довідка. Коронавірус 2019-nCoV – новий штам вірусу пневмонії, вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього збудника від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.

У Києві студенту із Китаю раптово стало погано

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще 27 січня у Києві підтвердили один випадок коронавірусу. На щастя, йшлося не про китайський коронавірус 2019-nCoV, який поступово охоплює різні країни світу та призводить до загибелі людей. У КМДА заявили, що у Києві станом на 28 січня не було зафіксовано жодного випадку захворювання на китайський коронавірус 2019-nCoV.

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