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У Києві студента знайшли повішеним у лісі: що відомо

1.8тЧитати матеріал російською

У Києві в лісосмузі неподалік метро "Червоний хутір" знайшли повішеного хлопця. Він виявився студентом, розшукуваним родичами з 12 червня.

Встановити його особу вдалося завдяки рюкзаку, який лежав поруч з тілом, пише "Інформатор".

"Він був повішений на сорочці, другий кінець одягу був прив'язаний до гілки дерева", – уточнили в ЗМІ.

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Загиблий

Загиблий

Інформатор

Хлопець навчався в одному зі столичних вишів, а з 12 червня значився зниклим бевісти. За словами його знайомих, він зник після того, як пішов з гуртожитку і перестав виходити на зв'язок.

Приблизне місце події

Приблизне місце події

Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, в Солом'янському районі Києва увечері 12 червня 19-річний студент покінчив з собою через погану оцінки. Хлопець викинувся з вікна шостого поверху будинку по вулиці Липківського.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
От службы в украинской армии это не освобождает.
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