У Києві студента знайшли повішеним у лісі: що відомо

У Києві в лісосмузі неподалік метро "Червоний хутір" знайшли повішеного хлопця. Він виявився студентом, розшукуваним родичами з 12 червня.

Встановити його особу вдалося завдяки рюкзаку, який лежав поруч з тілом, пише "Інформатор".

"Він був повішений на сорочці, другий кінець одягу був прив'язаний до гілки дерева", – уточнили в ЗМІ.

Загиблий Інформатор

Хлопець навчався в одному зі столичних вишів, а з 12 червня значився зниклим бевісти. За словами його знайомих, він зник після того, як пішов з гуртожитку і перестав виходити на зв'язок.

Приблизне місце події Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, в Солом'янському районі Києва увечері 12 червня 19-річний студент покінчив з собою через погану оцінки. Хлопець викинувся з вікна шостого поверху будинку по вулиці Липківського.

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