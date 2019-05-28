У Києві студент стрибнув із даху будинку: перші деталі

У Києві на бульварі Перова з багатоповерхівки стрибнув хлопець. Він загинув на місці ще до прибуття медиків.
За словами свідків, загиблий був 20-річним студентом, пише "Київ Оперативний" у Facebook.
"На Перова, 16 б, із даху 9-поверхового житлового будинку впав хлопець. На жаль, без шансів – одразу загинув. Деталі встановлюють поліцейські", – уточнили в спільноті.
Місце НП
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Як писав OBOZREVATEL, у квітні в один день у Києві скоїли суїцид двоє студентів. Спочатку з'явилася інформація про повішеного на території парку ВДНХ хлопця.
Пізніше з'ясувалося, що незадовго до цього в одному з гуртожитків, які розташовані поряд із ВДНГ, наклала на себе руки дівчина. Вона прийняла смертельну дозу медпрепаратів.
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