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/Кримінал

У Києві студент стрибнув із даху будинку: перші деталі

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У Києві на бульварі Перова з багатоповерхівки стрибнув хлопець. Він загинув на місці ще до прибуття медиків.

За словами свідків, загиблий був 20-річним студентом, пише "Київ Оперативний" у Facebook.

"На Перова, 16 б, із даху 9-поверхового житлового будинку впав хлопець. На жаль, без шансів – одразу загинув. Деталі встановлюють поліцейські", – уточнили в спільноті.

Місце НП

Місце НП

Facebook "Київ Оперативний"

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Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у квітні в один день у Києві скоїли суїцид двоє студентів. Спочатку з'явилася інформація про повішеного на території парку ВДНХ хлопця.

Пізніше з'ясувалося, що незадовго до цього в одному з гуртожитків, які розташовані поряд із ВДНГ, наклала на себе руки дівчина. Вона прийняла смертельну дозу медпрепаратів.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Кузнецова Анна
Кузнецова Анна
Cпасибo вceм тем, кто показал мнe cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁cy5fgxg Пpocто пpoйдя oпpос пoлyчила почти пoлугодoвyю заpплaту)) Пользyйтесь, пока еще eсть возможноcть=)
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