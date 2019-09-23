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23 вересня • оновлено в 06:18
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/ Кримінал

У Києві стріляли в поліцейських: введений план "Сирена"

1.1т Читати матеріал російською

У ніч на 23 вересня в Києві відбувся напад зі зброєю на поліцейського.

Як повідомляє "Інформатор" в Оболонському районі в ході перевірки документів зловмисники вистрілили в патрульну поліцію з вогнепальної зброї і зникли.

Подія трапилася біля ресторану на вулиці Мінська, 20а, де поліція зупинив групу іноземців для перевірки документів. Після чого один з чоловіків вистрілив в сторону поліції і зник по вулиці Вишгородській в сторону лісового масиву.

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Попередньо повідомляється, що зріст стрілка близько 180 сантиметрів, йому близько 35 років. Був одягнений в темно-синю куртку і кепку. При собі має вогнепальну зброю.

Для упіймання нападника по Києву ввели оперативний план "Сирена".

Стрілянина в Києві

Стрілянина в Києві

ForumDaily

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дарницькому районі Києва, на вулиці Бориспільська, сталася стрілянина.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
Національна поліція України стрілянина поліція
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Крым Андрей
Крым Андрей
А что, на Украине стрелять в полицейского, это уже стало преступлением? Нифигасе! Я точно помню, когда мы отчаливали с этой взбесившейся помойки, грохнуть мента, это была доблесть. Этого не скрывали и даже гордились. А тут вон оно как...
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Украинцы...вам не мерзко...Вы как были в начале 90 х...так там уже 29 лет и сидите.
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