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/Кримінал

У Києві стався вибух у торговому центрі: перші фото

7.3тЧитати матеріал російською

У Києві в суботу, 12 січня, на вулиці Борщагівській в торговому центрі прогримів вибух.

Як повідомила прес-служба столичної поліції на сторінці в Facebook, інформація про НП надійшла до чергової частини близько 12 годин.

В результаті події постраждав чоловік. Його госпіталізували в лікарню з травмою руки.

За попередньою інформацією, вибух прогримів на третьому поверсі при проведенні ремонтних робіт.

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За словами свідків, один з чоловіків намагався перевірити пожежну сигналізацію в офісному приміщенні, запалюючи димову шашку, яка і вибухнула у нього в руці.

У Києві стався вибух у торговому центрі: перші фото

Поліція Києва, Facebook

На момент вибуху в приміщенні не було відвідувачів, а всіх осіб, які проводили ремонтні роботи, евакуювали.

Інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Солом'янського управління поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві мешканка перерізала газовий шланг в багатоквартирному житловому будинку, щоб звести рахунки з життям

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УкраїнаКиїв
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Bebih Andrey
Bebih Andrey
СБУ взрывает Киев. Уже обнаружена маршрутка с гексогеном
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
В аннексированном Киеве произошел взрыв.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Слава Богу, что без жертв. "Обоз", делай адекватные заголовки, а то у меня аж сердце ёкнуло, когда прочитал…
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