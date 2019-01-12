У Києві стався вибух у торговому центрі: перші фото

У Києві в суботу, 12 січня, на вулиці Борщагівській в торговому центрі прогримів вибух.

Як повідомила прес-служба столичної поліції на сторінці в Facebook, інформація про НП надійшла до чергової частини близько 12 годин.

В результаті події постраждав чоловік. Його госпіталізували в лікарню з травмою руки.

За попередньою інформацією, вибух прогримів на третьому поверсі при проведенні ремонтних робіт.

За словами свідків, один з чоловіків намагався перевірити пожежну сигналізацію в офісному приміщенні, запалюючи димову шашку, яка і вибухнула у нього в руці.

Поліція Києва, Facebook

На момент вибуху в приміщенні не було відвідувачів, а всіх осіб, які проводили ремонтні роботи, евакуювали.

Інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Солом'янського управління поліції.

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