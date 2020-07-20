У Києві стався вибух у кафе: перші подробиці

У Деснянському районі Києва стався вибух у приміщенні кафе Burger Sushi Point, що розташоване на території "Даринку" біля станції метро "Лісова".

Як повідомили джерела OBOZREVATEL у правоохоронних органах, вибухнув невстановлений предмет, який лежав у залишеній спортивній сумці.

Люди не постраждали. Проводиться перевірка, встановлюються подробиці події.

Поліція Києва повідомила в Facebook, що о 15:40 на спецлінію 102 надійшла інформація про те, що в кафе на вулиці Біломорській стався вибух. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, працівники вибухотехнічної служби, кінологи та представники інших профільних служб.

На місці події правоохоронці попередньо встановили, що вибух стався під столом, де лежала сумка.

Зібрані відомості зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Деснянського управління поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення.

Вибух стався на "Даринку" Карта Google

Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві біля входу на станцію метро "Шулявська" 17 липня вибухнув невідомий пристрій у сміттєвій урні. Тілесні ушкодження різного ступеня важкості отримали четверо людей.