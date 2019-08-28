У Києві трапився розбійний напад: фото з місця події

У Києві невідомі скоїли розбійний напад на пункт з обміну валют, після чого зникли з місця події.

Злочин трапився 28 серпня близько 15:00 на проспекті Голосіївський, повідомив кореспондент OBOZREVATEL з місця події.

Відомо, що зловмисники зникли на легковому автомобілі BMW з номером AI 2111 HK. Всі обставини нападу на даний момент встановлюються. На місце виїхали криміналісти, слідчо-оперативна група, а також присутня приватна охоронна фірма.

Розбій у Києві

Розбій у Києві

Розбій у Києві

Напад трапився на проспекті Голосіївський Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 серпня в Деснянському районі Києва зловмисники пограбували ювелірний магазин. У приміщення злочинець зайшов зі зброєю, і зажадав у продавців не чинити опору.

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