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/Кримінал

У Києві трапився розбій на СТО: що відомо

3.2тЧитати матеріал російською

На станції техобслуговування в Києві зловмисники зі зброєю напали на таксиста.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, злочин трапився вдень 6 березня на вул. Заболотного в Голосіївському районі.

За попередньою інформацією, до водія таксі підійшли кілька людей і, погрожуючи пістолетом, забрали у нього гроші (сума невідома), а також документи.

Наші журналісти звернулися до прес-служби ГУ Нацполіції в Києві, і попросили розповісти подробиці, проте там порадили направити їм офіційний запит.

Напад трапився на вул. Заболотного

Напад трапився на вул. Заболотного

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 березня в Дніпровському районі Києва невідомий застрелив у салоні Mercedes 59-річного підприємця Сергія Кисельова. Наразі офіційної інформації про затримання злочинців від поліції не надходило.

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Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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