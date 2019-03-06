У Києві трапився розбій на СТО: що відомо

На станції техобслуговування в Києві зловмисники зі зброєю напали на таксиста.
Як повідомило джерело OBOZREVATEL, злочин трапився вдень 6 березня на вул. Заболотного в Голосіївському районі.
За попередньою інформацією, до водія таксі підійшли кілька людей і, погрожуючи пістолетом, забрали у нього гроші (сума невідома), а також документи.
Наші журналісти звернулися до прес-служби ГУ Нацполіції в Києві, і попросили розповісти подробиці, проте там порадили направити їм офіційний запит.
Напад трапився на вул. Заболотного
Google. Maps
Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 березня в Дніпровському районі Києва невідомий застрелив у салоні Mercedes 59-річного підприємця Сергія Кисельова. Наразі офіційної інформації про затримання злочинців від поліції не надходило.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".