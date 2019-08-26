У Києві сталася стрілянина посеред вулиці, є постраждалий

У Києві співробітник прокуратури під час дорожнього конфлікту вистрілив у ногу своєму опонентові, який погрожував йому бейсбольною биткою.

За даними OBOZREVATEL, 26 серпня о 14.20 в Дарницькому районі між заступником керівника Київської міської прокуратури №2 Дарницького району Субботіним, 1980 р.н., та місцевим жителем Задьорою, 1973 р.н., виникла сварка на дорозі з приводу першочерговості проїзду автомобілів.

Під час конфлікту Задьора погрожував битою Субботіну. Останній, в свою чергу, пострілом із зареєстрованого спецзасобу "Сафарі", призначеного для стрільби гумовими кулями, поранив Задьору в ногу. Медична допомога потерпілому була надана без госпіталізації.

ua.news

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 серпня в Дніпровському районі Києва стався конфлікт між пішоходом і водієм, в результаті водій відкрив стрілянину посеред вулиці.

У ніч на 20 серпня в Києві біля станції метро "Голосіївська" сталася стрілянина, в результаті якої постраждали люди. Правоохоронці затримали п'ятьох учасників події.

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