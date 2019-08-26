Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві сталася стрілянина посеред вулиці, є постраждалий

5.4т Читати матеріал російською

У Києві співробітник прокуратури під час дорожнього конфлікту вистрілив у ногу своєму опонентові, який погрожував йому бейсбольною биткою.

За даними OBOZREVATEL, 26 серпня о 14.20 в Дарницькому районі між заступником керівника Київської міської прокуратури №2 Дарницького району Субботіним, 1980 р.н., та місцевим жителем Задьорою, 1973 р.н., виникла сварка на дорозі з приводу першочерговості проїзду автомобілів.

Новини
Легальна ОЗУ? Хто влаштував масові розбірки зі стріляниною у Києві

Під час конфлікту Задьора погрожував битою Субботіну. Останній, в свою чергу, пострілом із зареєстрованого спецзасобу "Сафарі", призначеного для стрільби гумовими кулями, поранив Задьору в ногу. Медична допомога потерпілому була надана без госпіталізації.

У Києві сталася стрілянина посеред вулиці, є постраждалий

ua.news

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини Києва та Київської області Кримінал
Місце
Україна Київ
Тег
стрілянина
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
13
9
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
8
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пигин Макс
Пигин Макс
Украинацеевропа)))))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...