Нова смертельна ДТП на Старообухівській трасі: в поліції уточнили дані

Кирило Лютий Кримінал 21:25, 15.07.2020 Оновлено: 21:43, 15.07.2020

В результаті нової ДТП на Старообухівській трасі, яка сталася в середу, 15 липня, померли дві людини.

Як повідомляється на сайті ГУ Національної поліції в Києві, про аварію стало відомо близько 15 годин. Попередньо, водій Toyota зіткнувся з Volkswagen, який рухався в попутному напрямку.

Водій Toyota і пасажир Volkswagen померли на місці. Водія другого авто доставили в лікарню з тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.

Як писав OBOZREVATEL, 12 липня на Старообухівській трасі в результаті ДТП загинули четверо осіб: чоловік з жінкою і двоє дітей. Ще одну дитину госпіталізували.

Коментувати
Кияни Кримінал

Дивіться також

Завжди трималися разом і захоплювалися ведичними практиками: що відомо про родину, яка загинула у страшній ДТП в Києві

В Україні захотіли підняти нічний тариф на світло

Зеленський – найвидатніший рекорд лицемірства

В Україні карантин будуть продовжувати ще багато разів, а пандемія затягнеться на два роки: чого чекати

США анонсували нові санкції проти "Північного потоку-2": в МЗС України виступили із заявою