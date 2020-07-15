Нова смертельна ДТП на Старообухівській трасі: в поліції уточнили дані

В результаті нової ДТП на Старообухівській трасі, яка сталася в середу, 15 липня, померли дві людини.

Як повідомляється на сайті ГУ Національної поліції в Києві, про аварію стало відомо близько 15 годин. Попередньо, водій Toyota зіткнувся з Volkswagen, який рухався в попутному напрямку.

Водій Toyota і пасажир Volkswagen померли на місці. Водія другого авто доставили в лікарню з тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження.

Як писав OBOZREVATEL, 12 липня на Старообухівській трасі в результаті ДТП загинули четверо осіб: чоловік з жінкою і двоє дітей. Ще одну дитину госпіталізували.