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У Києві сталася кривава НП з поліцейським: з'явилися фото і відео

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В Оболонському районі Києва озброєний зловмисник вкрав товар з супермаркету і поранив поліцейського.

Інцидент стався 30 грудня о 19:44 за адресою проспект Степана Бандери, 11а. Чоловік виніс товар з магазину "Епіцентр", грабіжника затримали співробітники поліції охорони, повідомляє "Інформатор".

Як розповіли очевидці, невідомий чоловік вкрав товар з магазину. Це побачила охорона і передала інформацію поліцейським. На місце прибув наряд поліції охорони і наздогнав грабіжника. Коли правоохоронці затримували злочинця він почав погрожувати їм пістолетом.

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Поліцейським вдалося вибити з рук чоловіка пістолет, але в момент затримання злочинець дістав ніж і поранив поліцейського в ногу. Після цього зловмисник порізав собі руку. Поліцейському і затриманому знадобилася допомога медиків, їх госпіталізували до лікарні.

Поліція встановила, що затриманий вже неодноразово мав проблеми з законом. На місце прибула слідчо-оперативна група і задокументувала все, що сталося. Подробиці інциденту встановить слідство.

У Києві сталася кривава НП з поліцейським: з'явилися фото і відео

kiev.informator.ua

У Києві сталася кривава НП з поліцейським: з'явилися фото і відео

kiev.informator.ua

У Києві сталася кривава НП з поліцейським: з'явилися фото і відео

kiev.informator.ua

У Києві сталася кривава НП з поліцейським: з'явилися фото і відео

kiev.informator.ua

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Львівській області чоловік жорстоко побив співробітницю поліції, яка прибула за викликом на місце бійки.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини Києва та Київської областіКримінал
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
поліція
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Порошко Пете
Порошко Пете
Я вообще в другом Эпицентре кусок провода купил, чтобы подключить гирлянду (первый раз в этом году кажется в Эпицентр зашел, потому что других мест не было). А мимо того где милиционера порезали я только проходил перед тем как прошел мимо. P.S. Я в очередной раз поссорился с командой которая спец-оружием заведует так они испортили проводку спрятанную внутри стены, поэтому что-бы подключить гирлянду на елке, пришлось купить провода еще 5 метров . Это в доме построенном по Чехо-Словатскому проекту, похоже первом в СССР, который не соответствует ни Советским ни Чехо-Словетским нормам ни вообще никаким, и был принят в эксплуатацию то ли за взятку от коллектива завода "Ленкузня", то ли по политическим соображениям тогда еще другой конфликт какой-то был сразу после Пражкой Весны, чтобы Дубчика ублажить, к слову сказать мой папа дезертировал Пражскую Весну.) Это было после того как у Трампа хата загорелась во второй раз, и рядом загорелась многоэтажка. Те кто заведует супер-оружием сослались на то что с Трампом достигли соглашения, мне оно казалось недостаточным, в результате у меня дома проводка испортилась, хорошо хоть пожару не было. Я поначалу додумал что в розетке контакты отошли, пошел купить на Юность, Ржавский посоветовал купить у одного поставщика, который в тот день почему-то не закрыл точку когда все остальные разошлись, потом его кто-то порезал. Заменив розетку я обнаружил что оно все равно не "звонится",и оборвана "земля", где-то внутри гипсовой стенки состоящей из двух половинок с пустотой внутри. С перебитой проводкой, я не мог включить гирлянду, и решил купить провода. Вообще я должен был ехать к тому Эпицентру где сотрудника органов порезали, но планы изменились и я поехал к другому (том где у молодых людей выменявших скутер за iPhone буквально случился вынос мозга). А мента там я только одного видел в форме мента, который как-то быстро зашел, из странностей может быть еще один в форме коммерческим с логотипом на погонах, что-то докладывал руководству.
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Порошко Пете
Порошко Пете
P.P.S. А скажите всегда самостоятельно себе наносят травмы те кто мента подрезал, во время задержания или некоторые в мусарне?
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