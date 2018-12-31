У Києві сталася кривава НП з поліцейським: з'явилися фото і відео

В Оболонському районі Києва озброєний зловмисник вкрав товар з супермаркету і поранив поліцейського.

Інцидент стався 30 грудня о 19:44 за адресою проспект Степана Бандери, 11а. Чоловік виніс товар з магазину "Епіцентр", грабіжника затримали співробітники поліції охорони, повідомляє "Інформатор".

Як розповіли очевидці, невідомий чоловік вкрав товар з магазину. Це побачила охорона і передала інформацію поліцейським. На місце прибув наряд поліції охорони і наздогнав грабіжника. Коли правоохоронці затримували злочинця він почав погрожувати їм пістолетом.

Поліцейським вдалося вибити з рук чоловіка пістолет, але в момент затримання злочинець дістав ніж і поранив поліцейського в ногу. Після цього зловмисник порізав собі руку. Поліцейському і затриманому знадобилася допомога медиків, їх госпіталізували до лікарні.

Поліція встановила, що затриманий вже неодноразово мав проблеми з законом. На місце прибула слідчо-оперативна група і задокументувала все, що сталося. Подробиці інциденту встановить слідство.

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kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Львівській області чоловік жорстоко побив співробітницю поліції, яка прибула за викликом на місце бійки.