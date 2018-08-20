У Києві сталася кривава ДТП з жертвою та постраждалими: перші відео з місця аварії

У Києві сталася серйозна ДТП, в результаті якої загинула одна людина, ще восьмеро - потрапили до лікарні.

За даними прес-служби Національної поліції, аварія сталася в ніч на 20 серпня на проспекті Миколи Бажана. Під мостом зіткнулися Mercedes Vito і Lada Priora, (також опубліковане відео. Щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

"Правоохоронці провели огляд місця події та встановили, що навпроти будинку №10 сталося зіткнення двох автомобілів. У результаті автопригоди отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані обидва водії, троє пасажирів "Mерседеса" та четверо пасажирів – "ВАЗ". Серед потерпілих – 11-річний хлопчик, який перебуває у лікарні у тяжкому стані. Крім того, одна із пасажирок "ВАЗ" померла у медичному закладі", - пояснили у відомстві.

Триває слідство у рамках ст. 286 ч. 2 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

"Правоохоронці просять громадян, які можуть надати інформацію щодо аварії, а також водіїв, відеореєстратори яких могли зафіксувати автопригоду, звернутися до слідчого управління за номером телефону (044) 271-99-22 або за адресою Головного управління Національної поліції у м. Києві: вул. Володимирська, 15", - підсумували у прес-службі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 серпня під Києвом сталася серйозна ДТП, в результаті чого загинули четверо людей. Пізніше з'явилися деталі події.