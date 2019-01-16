У Києві сталася жахлива ДТП на ''зебрі'': водій зник

У Голосіївському районі Києва водій авто збив жінку на пішохідному переході й утік.

Аварія сталася 16 січня, приблизно о 14:00, на вул. Казимира Малевича, повідомило джерело OBOZREVATEL. У результаті постраждала отримала травми. На місце прибули лікарі швидкої, які надали жінці медичну допомогу (ступінь отриманих травм невідомий).

За даними інсайдера, пішохода збив легковий автомобіль Skoda Fabia сірого кольору. З місця події водій поїхав у сторону Либідської площі.

ДТП сталася на вул. К. Малевича Google. Maps

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Вишневому Київської області водій ВАЗа збив на переході жінку з дитиною. Потерпілі залишилися живі, але отримали травми. Момент аварії потрапив на відео.

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