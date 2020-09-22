У Києві співробітниця держбанку випала з вікна: названі ім'я та можливі мотиви. Фото

Борис Бондар Кримінал 19:48, 22.09.2020 Оновлено: 19:48, 22.09.2020

Стало відомо ім'я жінки, яка випала з вікна в Києві, і можливі мотиви її вчинку.

Про це написав у Facebook блогер Олексій Комаха. Він припустив, що жінка наклала на себе руки.

Трагедія сталася в Києві ще 12 вересня.

"Співробітниця державного банку, яка "випала з вікна" фінустанови і можливо покінчила життя самогубством у зв'язку з незаконним звільненням, а можливо була доведена до такого стану роботодавцями, звуть Світлана Подольська", – написав Комаха.

За його словами, жінка керувала напрямком кредитування АПК.

У Світлани залишився 9-річний син.

Правоохоронці проводять слідство і остаточну версію того, що сталося, не називають.

Блогер назвав ім'я загиблої жінки.
Facebook Олексія Комахи
Світлана Подольська.
Facebook Світлани Подольської
Світлана Подольська працювала в одному з банків.
Facebook Світлани Подольської

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Київській міській клінічній лікарні №4, де проходять лікування пацієнти з коронавірусів, за дві доби двоє чоловіків наклали на себе руки. Обидва пацієнти вистрибнули з одного і того ж вікна на другому поверсі.

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