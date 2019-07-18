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У Києві спіймали "злодія в законі" з Грузії: фото злочинця

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У Дарницькому районі Києва поліція затримала грузинського "злодія в законі" Нукрі Гальського, якому заборонено перебувати на території України.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Зловмисник вкотре перетнув кордон України поза пунктом пропуску державного контролю і мав намір контролювати злочинний світ Києва та Київської області", – сказано в повідомленні.

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Нукрі Гальський

Нукрі Гальський

Прес-служба Нацполіціі

Відзначається, що Гальського вже затримували в Києві в грудні 2018 року. Тоді він намагався поширити свій вплив на членів злочинного середовища в столиці, зокрема, контролювати діяльність оптових ринків та організованих груп квартирних злодіїв. Злочинець відвідував і організовував так звані "сходки "кримінальних авторитетів" у Києві.

Після затримання Державна міграційна служба видворила злодія з забороною в'їзду в Україну на три роки. Однак Гальський знову незаконно перетнув кордон і почав відновлювати свою злочинну діяльність і зв'язки в кримінальному світі.

Нукрі Гальський

Нукрі Гальський

Прес-служба Нацполіціі

"Зараз "злодія в законі" видворили до Туреччини, а правоохоронці спільно з Державною міграційною службою в свою чергу підготували документи про збільшення терміну заборони в'їзду йому на територію України до п'яти років", – розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Відзначимо, Нукрі Гальський неодноразово судимий за скоєння тяжких злочинів. Він є громадянином Грузії. Народився в 1987 році. Коронований у Туреччині іншими "злодіями в законі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Київській області спіймали російського "злодія в законі", відомого як "Батир Бухарський".

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
Київ
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Chesny Victor
Chesny Victor
А, что еще есть чудилы, которые представляют себя "ворами"? Этого форточника тряпичного, ссаной тряпкой по рылу и пару подсрачников. А то, выдворяют, уговаривают...
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
"...и намеревался контролировать преступный мир Киева и Киевской области". Боже мой, что же теперь будет с преступным миром..? Отпустить немедленно!!!
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