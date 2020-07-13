У Києві спіймали вандалів, які пошкодили Замок Річарда: Кличко сказав, що на них чекає

У Києві спіймали двох вандалів, які обдирали мідні листи з даху Замку Річарда на Андріївському узвозі.

Про це написав мер столиці України Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook, відзначивши, що ще існують люди, які не люблять Київ і "знищують його красу" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Щойно в районі вулиці Боричів Тік поліція затримала двох вандалів, які завдали шкоди Замку Річарда, що на Андріївському узвозі. Молодики хотіли "заробити" грошей, обдираючи мідні листи з даху будівлі. Поцупити не встигли, їх упіймали за гарячими слідами", – підкреслив Кличко.

За його словами, імовірно, це ті ж люди, які кілька місяців тому подібним чином спотворили огорожу Андріївської церкви. Мер Києва відзначив, що поліція чекає власників Замку Річарда або їх представників, щоб зафіксувати претензії потерпілої сторони, адже будівля – у приватній власності.

"Переконаний, вандали повинні понести відповідальність за законом, а також – відпрацювати на благо міста. Обсяг громадських робіт ми забезпечимо. Як це було у випадку з вандалом на Алеї художників!" – додав Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, правоохоронці Києва затримали 11 молодиків, які в ніч на 29 січня пошкодили LED-підсвітку перил на Алеї художників.

20-річного киянина, який пошкодив LED-підсвітку перил на Алеї художників, залучили до громадських робіт. Він прибирав туристичні об’єкти та вулиці Подільського району.