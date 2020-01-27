У Києві спіймали терориста "ДНР", який стріляв у поліцейських: відео 18+

У Києві правоохоронці затримали терориста "ДНР", який напередодні стріляв у поліцейських та поранив 25-річного дільничного офіцера.

Сам інцидент трапився в ніч із 24 на 25 січня у Деснянському районі. Про це повідомила пресслужба Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, у закладі відпочинку (поза службою, в цивільному одязі та без зброї) перебували дільничні офіцери поліції. До них підійшов невідомий та спровокував конфлікт, нецензурно лаючись, а потім запропонував продовжити на вулиці.

Вже там чоловік спрямував зброю на одного з правоохоронців та натис на гачок. Втім, трапилася осічка. Тоді нападник вистрелив у груди другому поліцейському.

Коли інший дільничний офіцер нахилився над пораненим, чоловік приставив до його голови пістолет і спробував зробити ще один постріл, але знову трапився збій. Тоді невідомий утік.

У Києві спіймали терориста "ДНР", який стріляв у поліцейських Скриншот

Правоохоронці знайшли свідків події, зібрали відео з камер спостереження та встановили особу підозрюваного. Ним виявився 36-річний неодноразово судимий за тяжкі злочини уродженець Донецької області.

Відповідно до інформації сайту "Миротворець", чоловік ніс службу у незаконних збройних формуваннях "ДНР" та був командиром розвідки підрозділу "ОПЛОТ", брав участь у боях під Дебальцевим та Іловайськом.

Підозрюваного затримали на одній із вулиць столиці. За місцем його проживання виявили і вилучили куртку, в яку він був одягнений на момент стрілянини, та мобільний телефон. Чоловікові оголосили про підозру за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу його затримали в порядку ст.208 КПК України.

Пораненого поліцейського прооперували. Він перебуває під наглядом лікарів. Стан правоохоронця задовільний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 26 січня в Києві в Дніпровському районі на території Гідропарку трапилася стрілянина, внаслідок якої один із учасників конфлікту отримав поранення в обличчя.

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