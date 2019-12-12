У Києві спіймали шпигуна-невдаху: фото і деталі скандалу

У Шевченківському районі Києва, на вулиці Мала Житомирська, 11 грудня перехожий затримав чоловіка, який хотів прикріпити до чужого авто трекер для стеження.

Місцевий мешканець помітив підозрілу поведінку невідомого, спіймав його і передав правоохоронцям. Про це повідомила пресслужба поліції Києва (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На місці слідчо-оперативна група з'ясувала, що підозрюваний намагався встановити на авто GPS-трекер, щоб стежити за маршрутом руху машини. У помешканні чоловіка також вилучили аналогічний пристрій та мікрокамеру.

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Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 359 (Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України. Вирішуватиметься питання щодо передачі матеріалів кримінального провадження до СБУ.

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У Києві чоловік намагався прикріпити до чужого авто трекер для стеження Поліція Києва

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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