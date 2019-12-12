У Києві спіймали шпигуна-невдаху: фото і деталі скандалу

У Шевченківському районі Києва, на вулиці Мала Житомирська, 11 грудня перехожий затримав чоловіка, який хотів прикріпити до чужого авто трекер для стеження.
Місцевий мешканець помітив підозрілу поведінку невідомого, спіймав його і передав правоохоронцям. Про це повідомила пресслужба поліції Києва (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
На місці слідчо-оперативна група з'ясувала, що підозрюваний намагався встановити на авто GPS-трекер, щоб стежити за маршрутом руху машини. У помешканні чоловіка також вилучили аналогічний пристрій та мікрокамеру.
У Києві спіймали шпигуна-невдаху
Поліція Києва
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 359 (Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України. Вирішуватиметься питання щодо передачі матеріалів кримінального провадження до СБУ.
У Києві спіймали шпигуна-невдаху
Поліція Києва
У Києві чоловік намагався прикріпити до чужого авто трекер для стеження
Поліція Києва
Шпигуна-невдаху у Києві спіймав перехожий
Поліція Києва
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві 1 грудня обстріляли автомобіль Range Rover депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва.
Внаслідок замаху від поранення в голову загинув 3-річний син депутата Олександр. Сам політик під час інциденту не постраждав.
Соболєв кілька років перебував у жорсткому конфлікті з впливовим "донецьким" суддею. Йому і його родині надходили погрози, зокрема фізичної розправи.
2 грудня стало відомо про затримання двох підозрюваних у замаху на Соболєва. Вони є ексбійцями УДА.
Одним із підозрюваних у вбивстві 3-річного сина Соболєва виявився 20-річний Андрій Лаврега.
Також у мережі з'явилося фото добровольця УДА Євгена Семенова, другого підозрюваного в замаху на депутата.
Затриманим за вбивство трирічного хлопчика оголосили про підозру.
Шевченківський районний суд Києва 4 грудня обрав запобіжний захід підозрюваним у вбивстві дитини. Чоловіків заарештували на 2 місяці без права внесення застави.
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