Головна Новини
12 грудня • оновлено в 14:14
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві спіймали шпигуна-невдаху: фото і деталі скандалу

823
Читати матеріал російською

У Шевченківському районі Києва, на вулиці Мала Житомирська, 11 грудня перехожий затримав чоловіка, який хотів прикріпити до чужого авто трекер для стеження.

Місцевий мешканець помітив підозрілу поведінку невідомого, спіймав його і передав правоохоронцям. Про це повідомила пресслужба поліції Києва (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На місці слідчо-оперативна група з'ясувала, що підозрюваний намагався встановити на авто GPS-трекер, щоб стежити за маршрутом руху машини. У помешканні чоловіка також вилучили аналогічний пристрій та мікрокамеру.

У Києві спіймали шпигуна-невдаху

У Києві спіймали шпигуна-невдаху

Поліція Києва

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 359 (Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України. Вирішуватиметься питання щодо передачі матеріалів кримінального провадження до СБУ.

Новини
Викуп у $500 тисяч: у Києві хотіли викрасти помічницю нардепа. Відео
У Києві спіймали шпигуна-невдаху

У Києві спіймали шпигуна-невдаху

Поліція Києва

У Києві чоловік намагався прикріпити до чужого авто трекер для стеження

У Києві чоловік намагався прикріпити до чужого авто трекер для стеження

Поліція Києва

Шпигуна-невдаху у Києві спіймав перехожий

Шпигуна-невдаху у Києві спіймав перехожий

Поліція Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги