Головна Новини
1 грудня • оновлено в 22:19
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві спіймали підривників "Ощадбанку": гучні подробиці

32.5т
Читати матеріал російською

У неділю, 1 грудня, поліція затримала підозрюваних у пограбуванні та підриві відділення "Ощадбанку" у Києві в ніч на 30 листопада.

Про це повідомив голова правління банку Андрій Пишний на своїй сторінці у Facebook. За його словами, правоохоронці, окрім того, що встановили й затримали ймовірних злочинців, вилучили відповідні докази.

"Кілька годин тому поліція затримала осіб, що підозрюються у пограбуванні та підриві, минулої ночі (З 29 на 30 листопада. – Ред.), відділення "Ощадбанку", – написав Пишний.

У Києві спіймали підривників "Ощадбанку"

У Києві спіймали підривників "Ощадбанку"

Інформатор

Новини
Там розташована квартира Луценко: в центрі Києва прогримів потужний вибух

Як повідомлявOBOZREVATEL, у ніч на 30 листопада в Києві в Дніпровському районі підірвали відділення "Ощадбанку". Пишний розповів, що збитки від вибуху в склали мільйони гривень.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
"Ощадбанк"
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
9
10
Смішно
66
Цікаво
5
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Люди за деньгами пришли а банк закрыт вот они и поторопились)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Симонов Леонид
Симонов Леонид
БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ - они из КАРАТЕЛЕЙ АТО! Майдан еще лет 20 будет Украину мучать!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Малько Олександр
Малько Олександр
І за кілька діб наш гуманний суд відпустив усіх під підписку про невиїзд чи під особисті зобов'язання. Це ж не дівчатка які ніби погрожували Зе.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Кресст Оксана
Кресст Оксана
Малько Олександр, ця дiвчатка - тварь и убийца и будет сидеть в тюрьме .
Показать комментарий полностью
Ответить
1
5

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги