У Києві спіймали підривників "Ощадбанку": гучні подробиці

У неділю, 1 грудня, поліція затримала підозрюваних у пограбуванні та підриві відділення "Ощадбанку" у Києві в ніч на 30 листопада.

Про це повідомив голова правління банку Андрій Пишний на своїй сторінці у Facebook. За його словами, правоохоронці, окрім того, що встановили й затримали ймовірних злочинців, вилучили відповідні докази.

"Кілька годин тому поліція затримала осіб, що підозрюються у пограбуванні та підриві, минулої ночі (З 29 на 30 листопада. – Ред.), відділення "Ощадбанку", – написав Пишний.

У Києві спіймали підривників "Ощадбанку" Інформатор

Як повідомлявOBOZREVATEL, у ніч на 30 листопада в Києві в Дніпровському районі підірвали відділення "Ощадбанку". Пишний розповів, що збитки від вибуху в склали мільйони гривень.

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