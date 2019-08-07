У Києві спіймали групу крадіїв: перші подробиці та фото

У Києві затримали п’ятьох чоловіків за крадіжку з квартири на вулиці Євгена Сверстюка (Дніпровський район). Четверо з них – уродженці іншої держави, п’ятий – житель Київщини.

Як повідомила пресслужба поліції Києва, це трапилось під час відпрацювання оперативної інформації працівники карного розшуку Дніпровського та Печерського управлінь поліції спільно з бійцями КОРДу та патрульними (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Т.в.о. начальника Дніпровського управління поліції Андрій Пасічник розповів, що чоловіки чітко розподілили між собою ролі. Вони приїхали на автомобілі до багатоповерхівки: один залишився за кермом, двоє розташувалися між поверхами, аби спостерігати за ситуацією у під’їзді, ще двоє – проникли у квартиру.

Квартира Поліція Києва

"Зловмисники скористалися відсутністю господарів, підібрали ключ до замка вхідних дверей квартири. Вони перевернули у помешканні все шкереберть і винесли цінності, які знайшли. Однак коли двоє правопорушників прямували до автівки з пакунками, ми їх затримали", – зазначив правоохоронець.

За його словами, у цей час ще двоє, побачивши поліцейських, забігли у будинок, але працівники КОРДу та патрульні розшукали та спіймали їх.

Під час проведення огляду поліцейські виявили та вилучили гроші в національній та іноземній валюті, ювелірні вироби, елітні алкогольні напої та вироби з хутра, а також набір відмичок і мобільні телефони.

Чотирьох підозрюваних затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а стосовно 45-річного мешканця Київщини, який перебував за кермом автівки, вирішується питання. Затримані – уродженці іншої держави, віком від 33-х до 52-х років, раніше не судимі.

"Чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною третьою статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу. Їм загрожує до шести років позбавлення волі", – додав Пасічник.

За його словами правоохоронці почали перевіряти інформацію про причетність зловмисників до вчинення інших злочинів на території Києва.

Квартира Поліція Києва

Гроші Поліція Києва

Гроші Поліція Києва

Затримані Поліція Києва

Відмички Поліція Києва

Затримані Поліція Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Гнідин Бориспільського району, Київської області правоохоронці затримали організовану злочинну групу з шести осіб, яка намагалася захопити два будинки місцевих жителів.

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