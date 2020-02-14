У Києві 13 лютого правоохоронці затримали чоловіка без громадянства, який був у міжнародному розшуці та підозрювався у вбивстві.

Його спіймали в одній з квартир будинку на Оболонському проспекті. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

У Києві спіймали чоловіка, якого розшукували у РФ за вбивство. Ілюстрація

Чоловік 1990 року народження був оголошений у міжнародний розшук компетентними органами Російської Федерації, де його запідозрили у скоєнні вбивства та незаконному збуті зброї. Найближчим часом буде вирішуватися питання про його екстрадицію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у пункті пропуску "Київ" (Жуляни) громадянка Росії, яка незаконно їздила до окупованого Криму, намагалася "купити" безперешкодний перетин кордону.

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