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14 лютого • оновлено в 15:14
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У Києві спіймали чоловіка, якого розшукували у РФ за вбивство

1.1т
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У Києві 13 лютого правоохоронці затримали чоловіка без громадянства, який був у міжнародному розшуці та підозрювався у вбивстві.

Його спіймали в одній з квартир будинку на Оболонському проспекті. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

У Києві спіймали чоловіка, якого розшукували у РФ за вбивство. Ілюстрація

У Києві спіймали чоловіка, якого розшукували у РФ за вбивство. Ілюстрація

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Чоловік 1990 року народження був оголошений у міжнародний розшук компетентними органами Російської Федерації, де його запідозрили у скоєнні вбивства та незаконному збуті зброї. Найближчим часом буде вирішуватися питання про його екстрадицію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у пункті пропуску "Київ" (Жуляни) громадянка Росії, яка незаконно їздила до окупованого Криму, намагалася "купити" безперешкодний перетин кордону.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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руденко владимир
руденко владимир
Если он ветеран ато, то убийства не считаются уголовным преступлением.
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руденко владимир
руденко владимир
Надо проверить...не ветеран ли он ато....
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
И почему это он на Украину подался? Хотя не удивительно.
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