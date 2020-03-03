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3 березня • оновлено в 16:21
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У Києві спалахнула пожежа у квартирі житлового будинку. Відео

1.5т
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У Святошинському районі Києва спалахнула масштабна пожежа у житловому будинку на вулиці Михайла Котельникова, 25.

Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook. У мережі опублікували відео моторошної НП (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На місце вже прибули рятувальники ДСНС. Інформації про постраждалих наразі немає.

У Києві спалахнула пожежа у квартирі житлового будинку

У Києві спалахнула пожежа у квартирі житлового будинку

Так, на відео, опублікованому у мережі, видно, як із вікон квартири виривалися язики полум'я, а також ішов чорний дим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 березня у Києві спалахнула масштабна пожежа у квартирі багатоповерхівки на проспекті Правди 19/3. У НП ніхто не постраждав.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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