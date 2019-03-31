У Києві спалахнув житловий будинок: перші подробиці. Фото, відео

У Києві в районі житлового масиву Новобіличі в неділю, 31 березня, спалахнула пожежа в житловому будинку.
Як повідомляє "Київ оперативний" на сторінці в Facebook, деталі про спалах і постраждалих встановлюються.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві в Оболонському районі під час пожежі в багатоповерхівці загинули дві людини. Вогонь спалахнув в двокімнатній квартирі 29 березня.
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