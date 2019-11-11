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11 листопада • оновлено в 12:23
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У Києві спалахнув відомий ринок

2.5т Читати матеріал російською

У Києві в ніч на 11 листопада трапилася пожежа на території ринку "Юність". Вогонь спалахнув на даху одного із торгових павільйонів.

Пожежа почалася близько опівночі. На місце вирушили пожежні машини, медики і поліція, написав "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Причина загоряння невідома, але вогонь виник на даху павільйону, а пізніше поширився і на внутрішні приміщення.

У Києві спалахнув відомий ринок

У Києві спалахнув відомий ринок

Інформатор

Зрештою близько 00:40 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу на площі 60 квадратних метрів. Ще за десять хвилин її повністю ліквідували.

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У Києві у ніч на 11 листопада трапилася пожежа на території ринку "Юність"

У Києві у ніч на 11 листопада трапилася пожежа на території ринку "Юність"

Інформатор

Вогонь спалахнув на даху одного з торгових павільйонів

Вогонь спалахнув на даху одного з торгових павільйонів

Інформатор

Пожежа почалася близько півночі, але за деякий час її загасили

Пожежа почалася близько півночі, але за деякий час її загасили

Інформатор

У Києві в ніч на 11 листопада трапилася пожежа на території ринку "Юність"

У Києві в ніч на 11 листопада трапилася пожежа на території ринку "Юність"

Інформатор

Вогонь спалахнув на даху одного з торгових павільйонів

Вогонь спалахнув на даху одного з торгових павільйонів

Інформатор

Пожежа почалася близько півночі, але за деякий час її загасили

Пожежа почалася близько півночі, але за деякий час її загасили

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на території ринку "Юність" вже бували подібні випадки. Ще 11 вересня там спалахнула потужна пожежа. Загорілася одна з точок у торговому павільйоні.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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