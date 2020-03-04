У Києві спалахнув пасажирський автобус: перше відео

У Києві у середу, 4 березня, спалахнула масштабна пожежа у рейсовому пасажирському автобусі.

Інцидент трапився на проспекті Перемоги, поруч зі станцією метро "Святошин". Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео та фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Києві спалахнув пасажирський автобус Скріншот

Водії намагалися загасити пожежу самостійно. Як уточнило видання "Інформатор", попередньо, у автобуса на ходу загорівся двигун. Він їхав порожнім, тому ніхто не постраждав, а рятувальники ліквідували пожежу.

У Києві загорівся пасажирський автобус Інформатор

У Києві загорівся пасажирський автобус Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 1 березня просто під час руху спалахнула масштабна пожежа у маршрутному автобусі, в якому були пасажири.

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