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10 вересня • оновлено в 22:43
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У Києві спалахнула пожежа у житловому будинку: моторошне відео

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У вівторок вранці, 10 вересня, у Шевченківському районі Києва, на вулиці Бакинській, спалахнула пожежа у житловому будинку.

Відповідне відео розмістили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На ролику видно, що величезний стовп диму піднімався з квартири на одному з верхніх поверхів будівлі.

У Києві спалахнула пожежа у житловому будинку

У Києві спалахнула пожежа у житловому будинку

Скріншот

"І ще одна пожежа: цього разу – квартира на вулиці Бакинській. Що ж за ранок такий?" – написали у мережі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, перед цим того ж дня у Києві трапилися ще дві пожежі. Біля станції метро "Олімпійська" зайнялися гаражі. Вогонь поширився на сусідню 3-поверхову будівлю і два автомобілі. А у Святошинському районі Києва спалахнула масштабна пожежа у кіосках на проспекті Перемоги, 100/1.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
пожежа
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