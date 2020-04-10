У Києві спалахнула пожежа в приміщеннях супермаркету. Відео

У Солом'янському районі Києва в п'ятницю вранці, 10 квітня, спалахнула масштабна пожежа в господарських приміщеннях супермаркету "Мегамаркет".

НП трапилася на вулиці Сурикова, 3а. Про це повідомили на сторінці Dtp.kiev.ua в Instagram (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Києві спалахнула пожежа в приміщеннях супермаркету

За словами очевидців, на місце вже прибули рятувальники, які розпочали гасіння пожежі. На відео, розміщеному в мережі, видно чорний дим, який затягнув частину вулиці, а на фото – ще й полум'я.

У Києві спалахнула пожежа в приміщеннях супермаркету

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дарницькому районі Києва 8 квітня спалахнула масштабна пожежа в складському приміщенні на вул. Бориспільській.

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