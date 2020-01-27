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27 січня • оновлено в 12:13
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У Києві спалахнула пожежа в Міністерстві культури: перше відео

6.6т
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У Києві 27 січня спалахнула пожежа в будівлі Міністерства культури, молоді та спорту України (вулиця Івана Франка, 19).

Виклик на лінію 101 надійшов о 10:14, написала пресслужба ГУ ДСНС м. Києва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

За інформацією OBOZREVATEL, причина загоряння – проблеми із проводкою. Всіх працівників закладу евакуювали і відпустили додому.

У Києві спалахнула пожежа в Міністерстві культури, молоді та спорту України

У Києві спалахнула пожежа в Міністерстві культури, молоді та спорту України

Скріншот

На місці рятувальники з'ясували, що вогонь спалахнув у підвалі у приміщенні архіву. Людей евакуйовували за допомогою автодрабини, а також сходовими клітками. Близько 11-ї години пожежу локалізували.

Втім, за версією видання "Інформатор", на третьому поверсі будівлі залишилися заблокованими працівники. Поліція перекрила рух транспорту, щоб той не заважав спецтехніці.

У Києві 27 січня спалахнула пожежа в будівлі Міністерства культури, молоді та спорту України

У Києві 27 січня спалахнула пожежа в будівлі Міністерства культури, молоді та спорту України

Головне управління ДСНС України у м. Києві

Усіх працівників міністерства евакуювали

Усіх працівників міністерства евакуювали

Головне управління ДСНС України у м. Києві

У Києві 27 січня спалахнула пожежа в будівлі Міністерства культури, молоді та спорту України

У Києві 27 січня спалахнула пожежа в будівлі Міністерства культури, молоді та спорту України

Головне управління ДСНС України у м. Києві

Усіх працівників міністерства евакуювали

Усіх працівників міністерства евакуювали

Головне управління ДСНС України у м. Києві

У Києві 27 січня спалахнула пожежа в будівлі Міністерства культури, молоді та спорту України

У Києві 27 січня спалахнула пожежа в будівлі Міністерства культури, молоді та спорту України

Головне управління ДСНС України у м. Києві

Як повідомлявOBOZREVATEL, у торговельному центрі "Меблеве містечко" в Петропавлівській Борщагівці у Києві в середу, 22 січня, спалахнула масштабна пожежа.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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