У Києві спалахнула пожежа в коледжі: студентів евакуювали

У Київському коледжі комп'ютерних технологій і економіки НАУ 27 березня трапилася пожежа. З будівлі довелося евакуювати всіх студентів і викладачів.

Надзвичайна подія відбулася приблизно о 8:15 ранку на четвертому, останньому поверсі будівлі по вул. Бориспільській. Загиблих і травмованих немає, повідомили на сторінці столичної ДСНС у Facebook.

"У 4-поверховому корпусі столичного коледжу в аудиторії сталося коротке замикання електропроводів і загоряння. О 8:32 пожежу на площі 6 кв. м. локалізували, а о 8:37 ‒ ліквідували", ‒ повідомили рятувальники.

Пожежа в коледжі Києва Facebook ДСНС в Києві

Для гасіння загоряння залучили 20 рятувальників і шість одиниць пожежної техніки.

Київський коледж комп'ютерних технологій і економіки НАУ Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, 15 лютого в Києві загорівся один із корпусів НАУ. Студенти розповіли, що аварійні виходи були закриті. Вони приблизно 30 хвилин чекали, поки принесуть ключі і випустять їх із палаючої будівлі, за цей час всі надихалися димом.

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