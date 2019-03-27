|Кияни
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

У Києві спалахнула пожежа в коледжі: студентів евакуювали

898Читати матеріал російською

У Київському коледжі комп'ютерних технологій і економіки НАУ 27 березня трапилася пожежа. З будівлі довелося евакуювати всіх студентів і викладачів.

Надзвичайна подія відбулася приблизно о 8:15 ранку на четвертому, останньому поверсі будівлі по вул. Бориспільській. Загиблих і травмованих немає, повідомили на сторінці столичної ДСНС у Facebook.

"У 4-поверховому корпусі столичного коледжу в аудиторії сталося коротке замикання електропроводів і загоряння. О 8:32 пожежу на площі 6 кв. м. локалізували, а о 8:37 ‒ ліквідували", ‒ повідомили рятувальники.

Новини
У Криму спалахнула масштабна пожежа на заводі: перші подробиці
Пожежа в коледжі Києва

Пожежа в коледжі Києва

Facebook ДСНС в Києві

Для гасіння загоряння залучили 20 рятувальників і шість одиниць пожежної техніки.

Київський коледж комп'ютерних технологій і економіки НАУ

Київський коледж комп'ютерних технологій і економіки НАУ

Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, 15 лютого в Києві загорівся один із корпусів НАУ. Студенти розповіли, що аварійні виходи були закриті. Вони приблизно 30 хвилин чекали, поки принесуть ключі і випустять їх із палаючої будівлі, за цей час всі надихалися димом.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки