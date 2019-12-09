У Києві спалахнула пожежа у житловому будинку: є жертва. Фото

У понеділок, 9 грудня, у Шевченківському районі Києва, на вулиці Богдана Гаврилишина (колишня Ванди Василевської), 16, спалахнула пожежа у квартирі житлового будинку, в результаті якої загинула людина.
Повідомлення про НП надійшло до рятувальників о 3:54, написала пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві на своїй сторінці у Facebook.
Вогонь спалахнув в одній із двох кімнат квартири на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Там і знайшли тіло чоловіка 1952 року народження.
У Києві спалахнула пожежа у житловому будинку
ГУ ДСНС України у м. Києві
Пожежу локалізували і повністю загасили. Внаслідок займання були пошкоджені меблі, особисті речі, вкрито кіптявою стіни та стелю квартири. Причину виникнення пожежі буде встановлено пізніше.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпровському районі Києва в дитячому садочку на проспекті Юрія Гагаріна, 9А, у понеділок вранці, 2 грудня, спалахнула пожежа. В результаті загинула одна людина.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".