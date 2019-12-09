У Києві спалахнула пожежа у житловому будинку: є жертва. Фото

У понеділок, 9 грудня, у Шевченківському районі Києва, на вулиці Богдана Гаврилишина (колишня Ванди Василевської), 16, спалахнула пожежа у квартирі житлового будинку, в результаті якої загинула людина.

Повідомлення про НП надійшло до рятувальників о 3:54, написала пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві на своїй сторінці у Facebook.

Вогонь спалахнув в одній із двох кімнат квартири на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Там і знайшли тіло чоловіка 1952 року народження.

У Києві спалахнула пожежа у житловому будинку ГУ ДСНС України у м. Києві

Пожежу локалізували і повністю загасили. Внаслідок займання були пошкоджені меблі, особисті речі, вкрито кіптявою стіни та стелю квартири. Причину виникнення пожежі буде встановлено пізніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпровському районі Києва в дитячому садочку на проспекті Юрія Гагаріна, 9А, у понеділок вранці, 2 грудня, спалахнула пожежа. В результаті загинула одна людина.

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