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23 березня • оновлено в 10:32
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У Києві спалахнула пожежа у ТРЦ River Mall. Фото

11т
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У Києві 23 березня спалахнула пожежа у ТРЦ River Mall, що на Дніпровській Набережній, 12, неподалік від станції метро "Осокорки".

Про це "Главкому" розповіли місцеві мешканці. Димом почало затягувати лівий берег столиці України.

На місце прибули рятувальники ДСНС. Навколо ТРЦ помітили багато пожежних автомобілів.

У Києві спалахнула пожежа у ТРЦ River Mall

У Києві спалахнула пожежа у ТРЦ River Mall

Згідно з інформацією, розміщеною на сторінці River Mall у Facebook, на час карантину у ТРЦ зачинили багато магазинів, втім, працювати залишилися аптеки, супермаркет "Сільпо", зоомагазин та паркінги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Києва 16 березня спалахнула масштабна пожежа у старому двоповерховому будинку на вулиці Олеся Гончара, 32в.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Очаг коронавируса видать уничтожают.
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2
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Невашедело Кира
Невашедело Кира
А разве он не должен быть закрытым?
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Кияни Кримінал

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