У Києві 23 березня спалахнула пожежа у ТРЦ River Mall, що на Дніпровській Набережній, 12, неподалік від станції метро "Осокорки".

Про це "Главкому" розповіли місцеві мешканці. Димом почало затягувати лівий берег столиці України.

На місце прибули рятувальники ДСНС. Навколо ТРЦ помітили багато пожежних автомобілів.

У Києві спалахнула пожежа у ТРЦ River Mall

Згідно з інформацією, розміщеною на сторінці River Mall у Facebook, на час карантину у ТРЦ зачинили багато магазинів, втім, працювати залишилися аптеки, супермаркет "Сільпо", зоомагазин та паркінги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Києва 16 березня спалахнула масштабна пожежа у старому двоповерховому будинку на вулиці Олеся Гончара, 32в.

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