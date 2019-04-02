У Києві спалахнула потужна пожежа: є постраждалі

У Києві 2 квітня спалахнула пожежа біля метро "Бориспільська". За попередніми даними, загорілася будівля поруч з бізнес-центром, в якій проводилися будівельні роботи.

За словами джерела OBOZREVATEL, НП трапилася на Харківському шосе. Постраждали чотири особи. До місця події прибули три пожежні машини. Вогонь вдалося загасити близько 10 ранку.

Пожежа на Харківському шосе

Фотографії з місця пожежі також оприлюднили у Facebook-спільноті "Київ Оперативний". На знімках видно, що вогонь охопив значну площу.

Пожежа на "Бориспільській" Facebook "Киев Оперативный"

Пожежа на "Бориспільській" Facebook "Киев Оперативный"

Google-карти

Новина оновлюється

Як писав OBOZREVATEL, у серпні 2018-го на Харківському шосе, 201 спалахнула пожежа в бізнес-центрі. Вогнище виникло на одному з верхніх поверхів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал