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/Кримінал

У Києві спалахнула потужна пожежа: є постраждалі

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У Києві 2 квітня спалахнула пожежа біля метро "Бориспільська". За попередніми даними, загорілася будівля поруч з бізнес-центром, в якій проводилися будівельні роботи.

За словами джерела OBOZREVATEL, НП трапилася на Харківському шосе. Постраждали чотири особи. До місця події прибули три пожежні машини. Вогонь вдалося загасити близько 10 ранку.

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Пожежа на Харківському шосе

Пожежа на Харківському шосе

Фотографії з місця пожежі також оприлюднили у Facebook-спільноті "Київ Оперативний". На знімках видно, що вогонь охопив значну площу.

Пожежа на "Бориспільській"

Пожежа на "Бориспільській"

Facebook "Киев Оперативный"

Пожежа на "Бориспільській"

Пожежа на "Бориспільській"

Facebook "Киев Оперативный"

У Києві спалахнула потужна пожежа: є постраждалі

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Новина оновлюється

Як писав OBOZREVATEL, у серпні 2018-го на Харківському шосе, 201 спалахнула пожежа в бізнес-центрі. Вогнище виникло на одному з верхніх поверхів.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Приходько Егор
Приходько Егор
погибло 400 человек, 332 из них дети, власти скрывают правду, когда пожарные пришли тушить они увидели огромное количество трупов, им дали денег что бы они не говорили об этом, но правда просочилась в сеть.
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Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
Так в или рядом с...? Ублюдочности авторов этой помойки нет границ!
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