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23 грудня • оновлено в 10:00
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У Києві спалахнула масштабна пожежа в гуртожитку: сотні студентів евакуювали

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У понеділок вночі, 23 грудня, у Солом'янському районі Києва, в гуртожитку №8 Національного авіаційного університету, що на вулиці Ніжинська, 29Б, спалахнула масштабна пожежа.

На місці рятувальники повідомили про підвищену складність НП, написала пресслужба ГУ ДСНС у м. Києві (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Виявилося, що горіло побутове приміщення на першому поверсі на загальній площі 10 кв. м. Рятувальники загасили пожежу.

У Києві спалахнула масштабна пожежа в гуртожитку

У Києві спалахнула масштабна пожежа в гуртожитку

ГУ ДСНС у м. Києві

Внаслідок займання згоріли та були пошкоджені меблі, побутова техніка, двері, особисті речі, закопчені стіни та стеля. Під час ліквідації пожежі з будівлі евакуювали 300 студентів. Загиблих та травмованих немає.

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Як написало видання "Інформатор", уся дев'ятиповерхова будівля була повністю заповнена димом. Після того, як пожежу загасили, в приміщення студентів не впустили. Щоб не замерзнути та перечекати, вони вирушили в найближчі корпуси гуртожитків.

У Києві в гуртожитку №8 Національного авіаційного університету спалахнула масштабна пожежа

У Києві в гуртожитку №8 Національного авіаційного університету спалахнула масштабна пожежа

Інформатор

Під час ліквідації пожежі у гуртожитку Києва з будівлі евакуювали 300 осіб

Під час ліквідації пожежі у гуртожитку Києва з будівлі евакуювали 300 осіб

Інформатор

Загиблих та травмованих під час пожежі у гуртожитку Києва немає

Загиблих та травмованих під час пожежі у гуртожитку Києва немає

Інформатор

У Києві в гуртожитку №8 Національного авіаційного університету спалахнула масштабна пожежа

У Києві в гуртожитку №8 Національного авіаційного університету спалахнула масштабна пожежа

ГУ ДСНС у м. Києві

Під час ліквідації пожежі у гуртожитку Києва з будівлі евакуювали 300 осіб

Під час ліквідації пожежі у гуртожитку Києва з будівлі евакуювали 300 осіб

ГУ ДСНС у м. Києві

Загиблих та травмованих під час пожежі у гуртожитку Києва немає

Загиблих та травмованих під час пожежі у гуртожитку Києва немає

ГУ ДСНС у м. Києві

У Києві в гуртожитку №8 Національного авіаційного університету спалахнула масштабна пожежа

У Києві в гуртожитку №8 Національного авіаційного університету спалахнула масштабна пожежа

Інформатор

Під час ліквідації пожежі у гуртожитку Києва з будівлі евакуювали 300 осіб

Під час ліквідації пожежі у гуртожитку Києва з будівлі евакуювали 300 осіб

Інформатор

Загиблих та травмованих під час пожежі у гуртожитку Києва немає

Загиблих та травмованих під час пожежі у гуртожитку Києва немає

Інформатор

У Києві в гуртожитку №8 Національного авіаційного університету спалахнула масштабна пожежа

У Києві в гуртожитку №8 Національного авіаційного університету спалахнула масштабна пожежа

Інформатор

Під час ліквідації пожежі у гуртожитку Києва з будівлі евакуювали 300 осіб

Під час ліквідації пожежі у гуртожитку Києва з будівлі евакуювали 300 осіб

Інформатор

Загиблих та травмованих під час пожежі у гуртожитку Києва немає

Загиблих та травмованих під час пожежі у гуртожитку Києва немає

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, днями у результаті сильної пожежі в Подільському районі Києва, на вулиці Квітневій, 6, двоє людей загинуло та ще 19 були евакуйовані.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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