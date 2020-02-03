У Києві спалахнула масштабна пожежа в електричці. Фото

У Києві 3 лютого спалахнула пожежа в одному з вагонів електропоїзда, який стояв у депо.

НП трапилася на вулиці Качалова у Святошинськомзу районі міста. Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Щоб ліквідувати загоряння, на місце направили рятувальників з найближчих частин. Перед гасінням вагон знеструмили.

У Києві спалахнула масштабна пожежа в електричці ГУ ДСНС України у м. Києві

Спочатку вогонь локалізували, а потім і ліквідували. З'ясувалося, що загоряння трапилося у туалеті проміжного вагона. Пожежа пошкодила туалет, тамбур і частково салон вагона, але сидіння залишилися цілими.

Під час пожежі ніхто не постраждав. Інформації про причини загоряння наразі немає.

У Києві спалахнула масштабна пожежа в електричці ГУ ДСНС України у м. Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в суботу, 1 лютого, трапилася пожежа в будинку на Голосіївському проспекті, де два роки тому відбувся масштабний вибух.

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