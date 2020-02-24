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24 лютого • оновлено в 11:30
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У Києві спалахнула масштабна пожежа у ресторані. Фото і відео з місця

2.7т
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У понеділок вранці, 24 лютого, у Києві, на проспекті Глушкова, 1, спалахнула масштабна пожежа. Як з'ясувалося, горів ресторан HayLoft Ukrainian BBQ на території ВДНГ.

Займання виникло на кухні закладу. Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Спершу пожежу на площі 150 кв. м локалізували, а потім ліквідували. Причина НП буде встановлена згодом. Загиблих та постраждалих немає.

У Києві спалахнула масштабна пожежа у ресторані

У Києві спалахнула масштабна пожежа у ресторані

Інформатор

Видання "Інформатор" уточнило, що пожежа спалахнула саме у цьому закладі. За даними журналістів, рятувальники не змогли одразу почати гасити вогонь, коли він охоплював ще не таку велику територію. Річ у тім, що будівля була під напругою. Через це довелося чекати приїзду електриків.

У Києві спалахнула масштабна пожежа у ресторані на території ВДНГ

У Києві спалахнула масштабна пожежа у ресторані на території ВДНГ

Інформатор

У Києві спалахнула масштабна пожежа у ресторані на території ВДНГ

У Києві спалахнула масштабна пожежа у ресторані на території ВДНГ

Інформатор

У Києві спалахнула масштабна пожежа у ресторані на території ВДНГ

У Києві спалахнула масштабна пожежа у ресторані на території ВДНГ

Інформатор

У Києві спалахнула масштабна пожежа у ресторані на території ВДНГ

У Києві спалахнула масштабна пожежа у ресторані на території ВДНГ

Інформатор

У Києві спалахнула масштабна пожежа у ресторані на території ВДНГ

У Києві спалахнула масштабна пожежа у ресторані на території ВДНГ

ГУ ДСНС України у м. Києві

У Києві спалахнула масштабна пожежа у ресторані на території ВДНГ

У Києві спалахнула масштабна пожежа у ресторані на території ВДНГ

ГУ ДСНС України у м. Києві

У Києві спалахнула масштабна пожежа у ресторані на території ВДНГ

У Києві спалахнула масштабна пожежа у ресторані на території ВДНГ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 22 лютого невідомі влаштували пожежу в будинку на вулиці Адама Міцкевича, 9.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кот Бегемот с Коровьевым навестили ресторанчик. Без них не обошлось
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
У рагулей пригорело от видео с "ярусским" сыном Порошенко. Кстати, где новость про него? Ну там "Сын бывшего президента Украины порвал сеть" и т.п.?
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