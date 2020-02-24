У Києві спалахнула масштабна пожежа у ресторані. Фото і відео з місця

У понеділок вранці, 24 лютого, у Києві, на проспекті Глушкова, 1, спалахнула масштабна пожежа. Як з'ясувалося, горів ресторан HayLoft Ukrainian BBQ на території ВДНГ.

Займання виникло на кухні закладу. Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Спершу пожежу на площі 150 кв. м локалізували, а потім ліквідували. Причина НП буде встановлена згодом. Загиблих та постраждалих немає.

У Києві спалахнула масштабна пожежа у ресторані Інформатор

Видання "Інформатор" уточнило, що пожежа спалахнула саме у цьому закладі. За даними журналістів, рятувальники не змогли одразу почати гасити вогонь, коли він охоплював ще не таку велику територію. Річ у тім, що будівля була під напругою. Через це довелося чекати приїзду електриків.

У Києві спалахнула масштабна пожежа у ресторані на території ВДНГ Інформатор

У Києві спалахнула масштабна пожежа у ресторані на території ВДНГ Інформатор

У Києві спалахнула масштабна пожежа у ресторані на території ВДНГ Інформатор

У Києві спалахнула масштабна пожежа у ресторані на території ВДНГ Інформатор

У Києві спалахнула масштабна пожежа у ресторані на території ВДНГ ГУ ДСНС України у м. Києві

У Києві спалахнула масштабна пожежа у ресторані на території ВДНГ ГУ ДСНС України у м. Києві

У Києві спалахнула масштабна пожежа у ресторані на території ВДНГ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 22 лютого невідомі влаштували пожежу в будинку на вулиці Адама Міцкевича, 9.

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