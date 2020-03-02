У Києві спалахнула масштабна пожежа у квартирі багатоповерхівки. Відео

У понеділок, 2 березня, у Києві спалахнула масштабна пожежа у квартирі багатоповерхівки на проспекті Правди 19/3.

Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook. Так, НП трапилася у квартирі на 12 поверсі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На місце події вже прибуло п'ять автомобілів рятувальників. Наразі інформація про потерпілих відсутня.

У Києві спалахнула масштабна пожежа у квартирі багатоповерхівки

На відеоролику, який опублікували у мережі видно, як з вікон квартири йшов густий темний дим у великій кількості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селищі Чабани Київської області 1 березня спалахнула масштабна пожежа у готельному комплексі "Чабани".

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