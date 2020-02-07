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8 лютого • оновлено в 07:55
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У Києві спалахнула масштабна пожежа: відео та фото з місця НП

6.6т
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У Києві у п'ятницю вранці, 7 лютого, спалахнула масштабна пожежа на території приватної садиби на вулиці Автозаводській, 5а, в Оболонському районі.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві. У мережі з'явилися фото відео з місця НП (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На місці рятувальники встановили, що на території садиби горів дах двохповерхової нежитлової будівлі. Спершу пожежу локалізували, а потім ліквідували.

Наразі причина пожежі невідома. У результаті НП ніхто не постраждав.

У Києві спалахнула масштабна пожежа

У Києві спалахнула масштабна пожежа

Київ оперативний

Новини
У будинку, що вибухнув на Голосіївському проспекті в Києві, сталася пожежа
У Києві спалахнула масштабна пожежа

У Києві спалахнула масштабна пожежа

У Києві спалахнула масштабна пожежа

У Києві спалахнула масштабна пожежа

У Києві спалахнула масштабна пожежа

У Києві спалахнула масштабна пожежа

У Києві спалахнула масштабна пожежа

У Києві спалахнула масштабна пожежа

У Києві спалахнула масштабна пожежа

У Києві спалахнула масштабна пожежа

У Києві спалахнула масштабна пожежа

У Києві спалахнула масштабна пожежа

Інформатор

У Києві спалахнула масштабна пожежа

У Києві спалахнула масштабна пожежа

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 3 лютого спалахнула пожежа в одному з вагонів електропоїзда, який стояв у депо.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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