У Києві спалахнула масштабна пожежа: відео та фото з місця НП

У Києві у п'ятницю вранці, 7 лютого, спалахнула масштабна пожежа на території приватної садиби на вулиці Автозаводській, 5а, в Оболонському районі.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві. У мережі з'явилися фото відео з місця НП (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На місці рятувальники встановили, що на території садиби горів дах двохповерхової нежитлової будівлі. Спершу пожежу локалізували, а потім ліквідували.

Наразі причина пожежі невідома. У результаті НП ніхто не постраждав.

У Києві спалахнула масштабна пожежа Київ оперативний

У Києві спалахнула масштабна пожежа

У Києві спалахнула масштабна пожежа

У Києві спалахнула масштабна пожежа

У Києві спалахнула масштабна пожежа

У Києві спалахнула масштабна пожежа

У Києві спалахнула масштабна пожежа Інформатор

У Києві спалахнула масштабна пожежа Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 3 лютого спалахнула пожежа в одному з вагонів електропоїзда, який стояв у депо.

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