У Києві спалахнула масштабна пожежа: густий дим накрив район. Відео

У Солом'янському районі Києва 3 липня спалахнула масштабна пожежа.

Інцидент трапився на Повітрофлотському проспекті, 74. Про це написали на сторінці "Київ оперативний" в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами очевидців, загорілися пропанові балони. На місце вже прибули рятувальники ДСНС.

На відео за парканом біля дороги видно величезні язики полум'я і багато темного, густого диму, який накрив район.

Водночас пресслужба "Київпастрансу" на своїй сторінці у Telegram написала про затримку руху тролейбусів №9, 22 Повітрофлотським проспектом у обидва напрямки через пожежу. З міркувань безпеки ділянку було перекрито поліцією.

Рух тролейбусів №9, 22 організували від вулиці Ернеста до Тролейбусного депо №3.

Допис "Київпастрансу" Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дарницькому районі Києва в ніч 26 червня трапилася пожежа в металевих павільйонах. У результаті НП загинула жінка.