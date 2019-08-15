У Києві спалахнула пасажирська маршрутка: перші фото і деталі

У четвер, 15 серпня, в Києві, неподалік станції метро "Лісова", спалахнула пасажирська маршрутка.

Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook. В мережі опублікували відповідні фото та відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця новини).

А також нагадали, що це не перша пожежа маршрутного автобуса біля цієї станції метро.

У Києві спалахнула маршрутка Facebook/Киев Оперативный

"Вкотре палає маршрутний автобус, і знову – біля станції метро "Лісова". Це вже, напевно, норма з пасажирськими перевезеннями в столиці? Хоч хтось, крім мафії, впливає на ці жовті руїни?" – прокоментували знімки.

У Києві спалахнула маршрутка Facebook/Kyiv Artyl

Це не перша пожежа маршрутного автобуса біля станції метро "Лісова" Facebook/Kyiv Artyl

У Києві спалахнула маршрутка Facebook/Киев Оперативный

Це не перша пожежа маршрутного автобуса біля станції метро "Лісова" Facebook/Киев Оперативный

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві 18 липня неподалік станції метро "Лісова" загорівся маршрутний автобус з пасажирами. Аналогічна НП з маршруткою на Лісовому масиві трапилася 9 липня. Тоді через те, що на ходу загорівся автобус, димом затягнуло майже всю дорогу.

У Києві 22 липня поруч зі станцією метро "Лісова" загорівся черговий маршрутний автобус. Стовп густого диму охопив весь салон.

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