У Києві спалахнула пасажирська маршрутка: перші фото і деталі

У четвер, 15 серпня, в Києві, неподалік станції метро "Лісова", спалахнула пасажирська маршрутка.
Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook. В мережі опублікували відповідні фото та відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця новини).
А також нагадали, що це не перша пожежа маршрутного автобуса біля цієї станції метро.
У Києві спалахнула маршрутка
Facebook/Киев Оперативный
"Вкотре палає маршрутний автобус, і знову – біля станції метро "Лісова". Це вже, напевно, норма з пасажирськими перевезеннями в столиці? Хоч хтось, крім мафії, впливає на ці жовті руїни?" – прокоментували знімки.
У Києві спалахнула маршрутка
Facebook/Kyiv Artyl
Це не перша пожежа маршрутного автобуса біля станції метро "Лісова"
Facebook/Kyiv Artyl
У Києві спалахнула маршрутка
Facebook/Киев Оперативный
Це не перша пожежа маршрутного автобуса біля станції метро "Лісова"
Facebook/Киев Оперативный
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві 18 липня неподалік станції метро "Лісова" загорівся маршрутний автобус з пасажирами. Аналогічна НП з маршруткою на Лісовому масиві трапилася 9 липня. Тоді через те, що на ходу загорівся автобус, димом затягнуло майже всю дорогу.
У Києві 22 липня поруч зі станцією метро "Лісова" загорівся черговий маршрутний автобус. Стовп густого диму охопив весь салон.
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