У Києві скоїли зухвалий наліт на квартиру зі школяркою

У Святошинському районі Києва невідомі обчистили апартаменти, коли в них перебувала 16-річна дівчина.
Про цей інцидент, який стався 20 березня на вул. Рахманінова, "Обозревателю" розповіли сусіди потерпілих.
"Двоє невідомих чоловіків зламали замки вхідних дверей та проникли в приміщення квартири. В одній з кімнат знаходилася дівчина", - розповіли нашим журналістам мешканці будинку.
Випадок стався на вул. Рахманінова на житловому масиві Новобіличі
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За їхніми словами, грабіжники пригрозили школярці не піднімати шум, забрали ювелірні вироби та гроші, а потім зникли.
Раніше повідомлялося, що в Дарницькому районі столиці варварським методом грабували дві квартири.
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