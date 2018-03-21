У Києві скоїли зухвалий наліт на квартиру зі школяркою

У Святошинському районі Києва невідомі обчистили апартаменти, коли в них перебувала 16-річна дівчина.

Про цей інцидент, який стався 20 березня на вул. Рахманінова, "Обозревателю" розповіли сусіди потерпілих.

"Двоє невідомих чоловіків зламали замки вхідних дверей та проникли в приміщення квартири. В одній з кімнат знаходилася дівчина", - розповіли нашим журналістам мешканці будинку.

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Випадок стався на вул. Рахманінова на житловому масиві Новобіличі Гугл. карти

За їхніми словами, грабіжники пригрозили школярці не піднімати шум, забрали ювелірні вироби та гроші, а потім зникли.

Раніше повідомлялося, що в Дарницькому районі столиці варварським методом грабували дві квартири.