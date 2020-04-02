У Києві в районі Гідропарку скоїли ще один напад на журналістів – жертвами агресії стала знімальна група "Еспрессо.ТВ".

Як передає видання, два журналіста і оператор готували матеріал про дотримання карантину закладами харчування.

"Одразу після включення в ефір Іллі Євлаша до знімальної групи підбіг невідомий чоловік, схопив камеру та жбурнув її в Дніпро. В цей час журналістка Діна Зеленська намагалася відзняти зловмисника на мобільний телефон.

Чоловік, помітивши, що його знімають, підбіг, повалив дівчину на земля та схопив за волосся. Потім вирвав телефон та теж викинув у річку. На місце події прибула поліція, проте винуватцю вдалося втекти", – сказано в повідомленні.

Тих, хто впізнає нападника, просять повідомити до редакції за номером +380 68 961 0188.

espreso.tv

espreso.tv

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Гідропарку Києва люди спортивної статури також накинулися на знімальну групу телеканалу ZIK.

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