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У Києві "скажений" пес покусав чотирьох людей

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У Голосіївському районі Києва собака напала на людей. Постраждалі були доставлені в лікарню.

Випадок стався поряд з одним із приватних будинків на Литовському провулку, повідомили OBOZREVATEL медики. В результаті постраждала 19-річна дівчина і троє чоловіків у віці 43-62 років. У всіх були укуси ніг.

Як стало відомо, на людей напала собака одного з сусідів. Обставини події на даний момент не відомі.

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Місце події

Раніше в Голосіївській РДА повідомляли, що епізоотична ситуація зі сказом залишається неблагополучною і створює потенційну загрозу для міста в зв'язку з постійною міграції диких і бездомних тварин з центральних регіонів України.

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Теми
ЕксклюзивНовини Києва та Київської областіКримінал
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
кримінал
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