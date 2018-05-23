У Києві "скажений" пес покусав чотирьох людей

У Голосіївському районі Києва собака напала на людей. Постраждалі були доставлені в лікарню.
Випадок стався поряд з одним із приватних будинків на Литовському провулку, повідомили OBOZREVATEL медики. В результаті постраждала 19-річна дівчина і троє чоловіків у віці 43-62 років. У всіх були укуси ніг.
Як стало відомо, на людей напала собака одного з сусідів. Обставини події на даний момент не відомі.
Місце події
Раніше в Голосіївській РДА повідомляли, що епізоотична ситуація зі сказом залишається неблагополучною і створює потенційну загрозу для міста в зв'язку з постійною міграції диких і бездомних тварин з центральних регіонів України.
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