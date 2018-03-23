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У Києві силовики заблокували базу "Нацкорпуса": всі подробиці

6.2тЧитати новину російською

У Києві 23 березня співробітники Нацполіціі заблокували територію заводу АТЕК, де орендує приміщення партія "Національний корпус".

"Сьогодні, з самого ранку, на території заводу АТЕК (Святошино) проходять обшуки. Кажуть, що саме в приміщенні, яке орендує" Національний корпус ", - повідомляє" Київ Оперативний "в Telegram.

Спікер Нацполіціі Ярослав Тракало в коментарі "Обозревателю" підтвердив інформацію про обшуки на території заводу.

"Управління Внутрішньої безпеки і Департамент захисту економіки Нацполіціі проводять слідчі дії на підставі санкції суду", - сказав він, пообіцявши повідомити деталі пізніше.

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Керівник штабу партії "Національний корпус" Родіон Кудряшов також заявив, що правоохоронці заблокували їх базу, і опублікував відео з місця події.

"На базі цього приміщення у нас працювала школа сержантів, де ми перші в Україні випускали якісних сержантів і якісних, так би мовити, десятників в армію добровольчих підрозділів, в підрозділи НГУ. Цю базу зараз заблокували. Вони не розмовляють з нами, нічого не хочуть нам пояснювати. У них є шеврони з синьою лінією, все АТОшнікі, нас блокують теж АТОшнікі ", - сказав Кудряшов.

Командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі заявив, що на території заводу АТЕК виявилися заблоковані бійці його підрозділу.

"Громадяни США, Грузії, Великобританії, Німеччини - професійні військові, які приїхали воювати за Україну, пов'язані" Беркутом "лежать на снігу!" - написав він на сторінці в Facebook.

Також "Оперативний Київ" повідомляє, що рух транспорту по проспекту Перемоги від станції метро "Святошин" в сторону центру міста було перекрито активістами.

Крім патрульних поліцейських і спецназівців на місце прибули бійці Національної гвардії. У соцмережах відзначають, що рух транспорту вже відновлено.

За словами представників партії, силовики ламали ворота і меблі, забирали обладнання. Також в партії припустили, що обшуки можуть бути пов'язані з відволіканням уваги від справи позафракційного нардепа Надії Савченко , якій 23 березня в суді обирають запобіжний захід за підозрою в підготовці теракту в Києві.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше ГПУ провела масштабні обшуки на "Новій пошті".

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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