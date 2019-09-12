У Києві швидка з дитиною потрапила у жахливу ДТП: фото та відео з місця аварії

У середу, 11 вересня, у Солом’янському районі Києва, на вулиці Вадима Гетьмана, трапилася дорожньо-транспортна пригода. Біля ТРЦ "Космополіт" зіткнулися легковик Peugeot та автомобіль швидкої медичної допомоги, який екстрено віз дитину в лікарню.

Перше авто рухалося вулицею в бік Шулявського мосту, написав "Інформатор" (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Водій легковика розповів, що він не місцевий мешканець і довірився навігатору, який дозволив йому розворот перед ТРЦ.

У Києві швидка з дитиною потрапила у жахливу ДТП Інформатор

У цей час зустрічною смугою, об’їжджаючи потік автомобілів, на великій швидкості і зі спецсигналами рухалася карета швидкої допомоги. Вона доставляла хвору дитину в одну з міських лікарень.

Роз'їхатися двом авто не вдалося. Швидка протаранила легковик у бік.

У результаті аварії ніхто не травмувався. На місце одразу прибув інший автомобіль медиків, який забрав дитину і доставив до лікарні, а також екіпаж патрульної поліції.

Згідно із версією водія легковика, він рухався крайньою правою смугою, увімкнув покажчик повороту ліворуч на другорядну дорогу, нібито впевнився у безпечності свого маневру, але, коли почав повертати, отримав удар від швидкої. Про це написали на сторінці "Київ Оперативний" у Faceboоk.

За попередньою інформацією, поліцейські склали протокол на водія легкового авто, адже він не надав перевагу в русі спецтранспорту.

У Солом’янському районі Києва, на вулиці Вадима Гетьмана, трапилася ДТП Інформатор

Біля ТРЦ "Космополіт" зіткнулися легковик та автомобіль швидкої медичної допомоги Інформатор

Швидка екстрено везла дитину в лікарню Інформатор

У Солом’янському районі Києва, на вулиці Вадима Гетьмана, трапилася ДТП Інформатор

Біля ТРЦ "Космополіт" зіткнулися легковик та автомобіль швидкої медичної допомоги Інформатор

Швидка екстрено везла дитину в лікарню Інформатор

У Солом’янському районі Києва, на вулиці Вадима Гетьмана, трапилася ДТП Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Борисполі Київської області легковий автомобіль збив пішохода на переході навпроти міської ради. Момент аварії зафіксувала камера відеоспостереження.

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