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12 вересня • оновлено в 14:41
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У Києві швидка з дитиною потрапила у жахливу ДТП: фото та відео з місця аварії

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У середу, 11 вересня, у Солом’янському районі Києва, на вулиці Вадима Гетьмана, трапилася дорожньо-транспортна пригода. Біля ТРЦ "Космополіт" зіткнулися легковик Peugeot та автомобіль швидкої медичної допомоги, який екстрено віз дитину в лікарню.

Перше авто рухалося вулицею в бік Шулявського мосту, написав "Інформатор" (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Водій легковика розповів, що він не місцевий мешканець і довірився навігатору, який дозволив йому розворот перед ТРЦ.

У Києві швидка з дитиною потрапила у жахливу ДТП

У Києві швидка з дитиною потрапила у жахливу ДТП

Інформатор

У цей час зустрічною смугою, об’їжджаючи потік автомобілів, на великій швидкості і зі спецсигналами рухалася карета швидкої допомоги. Вона доставляла хвору дитину в одну з міських лікарень.

Роз'їхатися двом авто не вдалося. Швидка протаранила легковик у бік.

У результаті аварії ніхто не травмувався. На місце одразу прибув інший автомобіль медиків, який забрав дитину і доставив до лікарні, а також екіпаж патрульної поліції.

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Згідно із версією водія легковика, він рухався крайньою правою смугою, увімкнув покажчик повороту ліворуч на другорядну дорогу, нібито впевнився у безпечності свого маневру, але, коли почав повертати, отримав удар від швидкої. Про це написали на сторінці "Київ Оперативний" у Faceboоk.

За попередньою інформацією, поліцейські склали протокол на водія легкового авто, адже він не надав перевагу в русі спецтранспорту.

У Солом’янському районі Києва, на вулиці Вадима Гетьмана, трапилася ДТП

У Солом’янському районі Києва, на вулиці Вадима Гетьмана, трапилася ДТП

Інформатор

Біля ТРЦ "Космополіт" зіткнулися легковик та автомобіль швидкої медичної допомоги

Біля ТРЦ "Космополіт" зіткнулися легковик та автомобіль швидкої медичної допомоги

Інформатор

Швидка екстрено везла дитину в лікарню

Швидка екстрено везла дитину в лікарню

Інформатор

У Солом’янському районі Києва, на вулиці Вадима Гетьмана, трапилася ДТП

У Солом’янському районі Києва, на вулиці Вадима Гетьмана, трапилася ДТП

Інформатор

Біля ТРЦ "Космополіт" зіткнулися легковик та автомобіль швидкої медичної допомоги

Біля ТРЦ "Космополіт" зіткнулися легковик та автомобіль швидкої медичної допомоги

Інформатор

Швидка екстрено везла дитину в лікарню

Швидка екстрено везла дитину в лікарню

Інформатор

У Солом’янському районі Києва, на вулиці Вадима Гетьмана, трапилася ДТП

У Солом’янському районі Києва, на вулиці Вадима Гетьмана, трапилася ДТП

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Борисполі Київської області легковий автомобіль збив пішохода на переході навпроти міської ради. Момент аварії зафіксувала камера відеоспостереження.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП аварія
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