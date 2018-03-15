У Києві "замінували" великий торговий центр

У Києві анонім повідомив про замінування ТЦ "Квадрат" біля станції метро "Лук'янівська". З будівлі вивели людей.
Про це йдеться на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.
"Надійшов анонімний дзвінок про "замінування "ТЦ "Квадрат" на Лук'янівці. Люди евакуйовані, проходять невідкладні заходи", - йдеться у повідомленні.
У прес-службі поліції Києва зазначили, що провели огляд об'єкту та прилеглої до нього території.
ТЦ "Квадрат"
Facebook / Київ Оперативний
"У результаті обстеження торговельного центру та прилеглої до нього території, вибухонебезпечних речовин та предметів не виявлено. Інформація про замінування не підтвердилась. На момент перевірки з приміщення евакуювали понад 200 осіб", - наголосили в поліції.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Особа "мінера"-аноніма встановлюється.
Як повідомляв "Обозреватель", у Києві біля станції метро "Червоний Хутір" сталася пожежа.