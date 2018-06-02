У Києві штурмували відомий ТРЦ: подробиці і фото

У суботу, 2 червня, група невідомих осіб захопила офісні приміщення торгово-розважального центру "Магелан", який знаходиться на вулиці Академіка Глушкова, 13в.

"Близько 11:30 невідомі почали штурм офісних приміщень торгового центру, охорона закрилася всередині і поливала "загарбників" водою з пожежних рукавів. Але, незважаючи на всі старання охорони, молоді люди змогли проникнути в приміщення, попутно розбивши техніку і меблі. Всі приміщення офісу залиті водою, багато битого скла", - повідомляє "Інформатор".

На місце НП прибули кілька поліцейських патрулів, які взяли свідчення у обох сторін конфлікту і залишили кілька поліцейських для підтримки порядку. Станом на 13:30 ситуація біля ТРЦ "Магелан" була спокійна, проте територію контролювали молоді люди спортивної статури.

Супермаркет Ашан 2 червня так і залишився закритим. Адміністрація магазину повісила біля кас оголошення про те, що супермаркет не працює "з технічних причин".

"Охорона магазину відмовилася коментувати дану ситуацію, сказавши, що не пускати нікого в супермаркет їм наказало керівництво. Вони також додали, що до кінця дня магазин працювати точно не буде. Проте, по самому супермаркету розгулювали невідомі молоді люди спортивної статури, які повідомили , що супермаркет не працює, тому що немає електрики і не працюють каси, хоча світло в магазині був і монітори кас горіли", - інформує джерело.

Молоді люди відмовилися давати будь-які коментарі з приводу їх перебування на території торгового центру. Поліція поки офіційно не називає те, що відбувається в Магелані рейдерським захопленням. Правоохоронці на місці встановлюють обставини події і законність того, що відбувається.

Повідомляється, що в п'ятницю, 1 червня, невідомі в балаклавах з предметами, схожими на зброю, намагалися увірватися в ТРЦ "Магелан", а також заблокували виходи з будівлі автомобілями. За словами власника Анатолія Юркевича, молодих людей найняли представники Сбербанку Росії.

Нагадаємо, в серпні 2017 го Антимонопольний комітет України дозволив Сбербанку придбати київський ТРЦ "Магелан", але його власник заявив, що не хоче віддавати актив ТРЦ Сбербанку.

Як повідомлявOBOZREVATEL, в Україні хочуть закрити понад 150 ТРЦ через порушення пожежної безпеки.