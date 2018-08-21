У Києві розтрощили кілька авто: у постраждалих є версія

У Києві невідомі розбивали 21 серпня машини, які підбирали людей у гнапрямку Броварів.

"Київ. Тітушки розбили скло в авто, які підвозять людей з метро до передмістя. На "Лісовий" зупиняються машини, щоб забрати людей в напрямку Броварів. Сьогодні, близько 7 вечора, на зупинці, невідомі люди в кепках стали розбивати машини, які зупинялися, щоб забрати людей", - повідомляє "dtp.kiev.ua" в Facebook.

За непідтвердженою інформацією, організаторами стали маршрутники. Метою такої "акції" могла стати конкуренція. Зокрема, щоб звичайні автолюбителі не відбирали у них клієнтів.

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні в Києві водій BMW влаштував масштабну аварію, в результаті чого машини отримали сильні пошкодження.